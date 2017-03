"The heat is on" - suttoghatják épp a lincolni rendőrök, miközben kiveszik a porosodó shotgunokat a szekrényből. Arról nincs hír, hogy megkettőzték-e már a járőröket, vagy elrendelték-e a nyolc utáni kijárási tilalmat, de a Skellingthorpe-i mészárlás biztosan nem marad súlyos következmények nélkül.

Valószínűleg a legtapasztaltabb zsaruk is sírással küszködtek, amikor először meglátták a test darabjait szanaszét heverve a kertben. Nem tudni, hogy először csonkították-e meg a szerencsétlen áldozatot, és csak utána verték szét a fejét, vagy fordítva. A rutinos kopók azt mindenesetre azonnal megállapították a Lincolnshire Live szerint, hogy a csaknem egy méter magas kerti törpe nem természetes úton pusztult el, és értelemszerűen rögtön nyomozást rendeltek el.

A támadás olyan erővel történt az ismeretlen tettes vagy tettesek részéről, hogy még a kerítés is érdemben károsodott. Lehet, hogy erősítésre is szükség lesz Sheffieldből, vakmerőség lenne ugyanis egy kisvárosi őrsnek egyedül vinnie a környék egyik legfelkavaróbb bűnügyét.

Damage to a fence and a 3ft gnome Jerusalem Rd, Skellingthorpe. Any info Tel: 101 Quote Inc 232 26/2/17 pic.twitter.com/ammBuTIjkZ — Hykeham Police (@HykehamPolice) 2017. február 27.

A nyomokról egyelőre semmit nem árultak el, könnyen lehet, hogy ezekben a percekben is az áldozat barátait, ismerőseit hallgatják ki a yardok napszemüvegben, szembe világítva, könyörtelen keresztkérdésekkel. Külön erős, hogy a gyűlölet-bűncselekményt sem lehet még kizárni, hiszen az áldozat angol nemzeti színű, union jackes felöltőjűre volt festve a támadás idején.

Mindenesetre most huhogjanak a huhogók Szijjártó brit "no go zónáin", mert London, Reading vagy Cambridge mellé jó eséllyel feltehetjük most az északibb Skellingthorpe-ot is, ahova rendes magyar ember inkább nem teszi be a lábát, kár kísérteni a sorsot.