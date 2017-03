Virginia állam elsőként foglalta törvénybe, hogy házhozszállító robotok is közlekedhetnek a területén. Most még csak a járdákon gurulhatnak, legfeljebb 16 kilométer per órás sebességgel, és a gyalogátkelőn kell keresztezniük az autóutakat.

San Francisco City Hall #starshiprobots #sfcityhall Starship Technologies (@starshiprobots) által megosztott bejegyzés, 2017. Márc 2., 19:51 PST

A guruló dobozoknak nem kell kezelőszemélyzet látótávolságában maradni, de valakinek távolból mindig monitoroznia kell a működésüket, hogy gyorsan reagálni tudjanak, ha gond adódna a robotokkal.

A kereskedőcégek most nagyon örülnek, az Amazon és a Grubhub is levélben kérte a törvényhozókat, hogy támogassák a házhozszállító robotokat. Emellett a törvény megalkotását az észt alapítású Starship Technologies, is segítette, akik pont ilyen robotokat fejlesztettek ki.