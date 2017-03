Az angol királynő Tidworth-ben meglátogatta az egyik walesi páncélozott ezredét, katonákkal és családtagjaikkal jattolgatott egy keveset. Illetve helyi szokás szerint adott nekik póréhagymát, amit azok a kalpagjukba tűzhettek.

Szintén 2-300 éves szokás, hogy az ezred két kabalakecskéje is részt vegyen a díszszemlén. Shenkin és Llywelyn tudtak is viselkedi, illő tisztelettel ismerkedtek meg a főparancsnokukkal.

"...and to meet the new mascot, Llywelyn." pic.twitter.com/CacItDZYUF