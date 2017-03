A Jobbik második kerületi szervezetének Facebook-oldalán jelent meg a felhívás, hogy akik a nolimpiás kampányban aláírást gyűjtöttek, azok most gyűjtsenek aláírást a "zsidó olimpia" ellen is, mert az olimpia elleni érvek annál is fennállnak. Az antiszemitizmust egy ideje keményen tagadó párt enyhén zsidózó posztját a Reflektor blog vette észre.

A kormány tavaly jelentette be, hogy a zsidó olimpiaként is ismert Maccabi Játékok európai változatának Budapest lenne a házigazdája 2019-ben. Ez 2 milliárd forint lenne. Ezt hasonlította a jobbikos poszt a hagyományos olimpiához. Ja, és az olimpia ügyben a Jobbik nem gyűjtött aláírásokat.