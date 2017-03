Jordán Tamás hetvennégy éves korára maga mögött tud pár dolgot. Egy kollégájával együtt kitalálta és megalapította a Merlin Színházat, igazgatta a Nemzeti Színházat, aztán rábeszélte Szombathely önkormányzatát, hogy legyen színház a városban. Gründolt is egy társulatot, és tíz év alatt kivívta neki a szakma megbecsülését. Aztán harmadszor is pályázott a színház igazgatására, de az önkormányzat eredménytelennek nevezte a pályázatot, pedig nem is volt rajta kívül más induló.

Az Özvegy Varsányiné Szalon nevű Facebook-oldal találta meg a leginkább ideillő Örkény-egypercest.

Örkény István: Szakmai önérzet

Engem kemény fából faragtak!

Tudok magamon uralkodni.

Nem látszott rajtam semmi, pedig hosszú évek szorgalmas munkája, tehetségem elismerése, egész jövőm forgott kockán.

– Állatművész vagyok – mondtam.

– Mit tud? – kérdezte az igazgató.

– Madárhangokat utánzok.

– Sajnos – legyintett –, ez kiment a divatból.

– Hogyhogy? A gerle búgása? A nádiveréb cserregése? A fürj pitypalattyolása? A sirály vijjogása? A pacsirta éneke?

– Passzé – mondta unottan az igazgató.

Ez fájt. De azt hiszem, nem látszott rajtam semmi.

– A viszontlátásra – mondtam udvariasan, és kirepültem a nyitott ablakon.