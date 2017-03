Íme a rettenetes jövő, amint félelmetes sebességgel berobog egy jelenidejű New York-i metróállomásra, a fékevesztett liberálok gúnyos örömködése közepette – legalábbis némely amerikai alt-right arcok szerint. A csadort (pontosabban az annál többet takaró niquabot) viselő muszlim asszony és a telefonjába merülő transzvesztita közös fotója tanulságos utat jár be: először egy, a New York-i metró sokszínűsége előtt leboruló Insta-csatornára került fel egy multikultit ünneplő mondat kíséretében, hamarosan azonban jobboldali kommentárok révén kapott új értelmet.

This is the future that liberals want. pic.twitter.com/QwterpqQbH — /pol/ News Network (@polNewsNetwork1) 2017. március 1.

A következő csavarban aztán már a jobboldali félelmekből gúnyt űző kommentek kapták fel a dolgot, hogy pillanatok alatt Twitter-mém legyen az elképzelt liberális jövőprojektekből.

This is the future that liberals want. pic.twitter.com/J8IigYOMPM — • (@john__daniel) 2017. március 2.

This is the future that liberals want pic.twitter.com/4wyaeYblwB — Patrick (@WhatThe5K) 2017. március 3.

this is the future liberals want pic.twitter.com/cGxD90P5Q1 — MAX IM A KOOPA (@meakoopa) 2017. március 2.

