Az énekesnő pontot tett az erre szakosodott média több hónapon át tartó találgatásának a végére: megerősítette, hogy igen, házasok Simon Koneckivel, 4 éves fiuk, Angelo apjával. A BBC szerint Adele az ausztráliai Brisbane-ben beszélt a Someone Like You című slágeréről, amikor kimondta: "most házas vagyok".

A dolog úgy került szóba, hogy eredetileg arról volt szó: a dalban azt akarta felidézni, milyen érzés beleszeretni valakibe, és legyen bármilyen keserű is később a szakítás, ez az érzés, a szerelem megszületése a világ legjobbika. Ehhez tette hozzá, hogy ő persze nem mehet át ezen az érzésen, mert házas.

Az előző hónapban a Heat magazin már meglebegtette, hogy Adele és Konecki összeházasodtak, szerény ceremóniát tartottak Los Angeles-i otthonukban, csak a családnak és a barátoknak.