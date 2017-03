Egy bivalyerős film, ami ismeretlen, de baromi jó színészekkel, tök jó hangulattal, na meg húsba vágó verekedésekkel mesél el egy történetet arról a fickóról és a barátnőjéről, akiktől a helyi kiskirály és a fia egyre durvább módszerekkel akarja elvenni a frissen megörökölt földjüket (Sixx itt írt is róla kritikát). Ja és egy magyar film, de úgy ülünk a moziban két órán át, hogy közben egyáltalán nincs meg az a keserű szájíz, hogy most egy magyar filmet nézünk.

És bármilyen rosszul is hangzik, ez az egyik legjobb dolog, ami a magyar filmekkel történhet.

Fotó: Piti Marcell Kojot

Szóval három hete mutatták be a filmet, ami a szokásos filmalapos csapdába esett: végigsegítették a film fejlesztését, forgatását, vágását, aztán a reklámra már nem maradt pénz.

Három hete mutatták be a filmet, ezalatt mindössze pár ezer ember nézte meg, de a héten még játsszák esténként néhány moziban: például kedd este az Alleeban, ahol a film után a rendezővel, Kostyál Márkkal is le lehet ülni beszélgetni, az esemény kiírása szerint akár egy sör mellett is.

Szóval hajrá, nézzen meg egy rohadt jó magyar filmet, olyat, amilyet még tényleg nem látott!