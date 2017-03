A Brazilok teljes filmzenéjét, így a lent látható/hallható Hajnaltájt szövegét és zenéjét is Bornai Tibor írta. A dalt az elsősorban színésznőként ismert Jordán Adél énekli, aki a Puszi együttes énekesnőjeként is színpadra szokott állni. Az alkotók sokáig keresték a megfelelő hangot, és nem azért volt nehéz dolguk, mert Magyarországon nincs elég képzett és szép hangú énekesnő, hanem mert nekik pont nem egy tökéletesen képzett hang kellett, hanem egy nyersebb, minden énekesi allűrtől mentes, természetes, a szó jó értelmében véve egyszerű hang.

A Brazilok története egy kis faluban játszódik, ahol mindenki a focibajnokságra készül. Az új, fiatal plébános (Bánki Gergely) elintézi a polgármesternél (Fekete Ernő), hogy a romák focicsapata, a Brazilok is indulhasson a falubajnokságon, noha az esélyes a helyi önkormányzat tagjaiból álló csapat. De a Brazilok csapata is minden áron nyerni akar, bár vezetőjük, a börtönből frissen szabadult srác (Nagy Dániel Viktor) eleinte nem lelkesedik a bajnokságért, de 13 éves öccse (Lakatos Erik) mindent megtesz, hogy bekerüljön csapatba. Ráadásul a győztes csapatot idén egy a faluból elszármazott, titokzatos milliomos meghívja magához Rióba, Brazíliába, úgyhogy a fiúk testvére, Rozi (Farkas Franciska) is úgy érzi, hogy a győzelem az egyetlen lehetősége, hogy végre itt hagyhassa ezt a falut.