Erős szavak ezek egy kormánybiztos szájából, de ide jutottunk kérem szépen, ha meg köll védeni a felesége böcsületét, akkor ez a minimum. Márpedig meg kell, mert Havas Henrik, magyarázkodjon bárhogyan is, lekurvázta Andyné Timit, amikor egy kalap alá vette Kelemen Annával és Molnár Anikóval (előbbi pornószínésznő, utóbbi valóságshow-szereplő, ha nem lenne meg így egyből) és azt mondta róluk, hogy ők hárman egy mesterséget űznek. Jó utána magyarázkodott, hogy ő nem is úgy értette, de már késő volt, a TV2 kihajította egy új műsorból, most meg már Andy személyesen szarik rá, szóval nagyon rossz lehet most Havasnak lenni.