Trump beiktatása után több városban is utcára vonultak a nők, de a tiltakozás ezzel nem ért véget. A tüntetéseket szervező Women's March március 8-ra kihirdette az "Egy nap nők nélkül" akciót. Ha most felhördült, hogy na de miért pont nőnapon, akkor itt az ideje megismerni a nőnap eredeti célját: 1857 március 8-án történt az első, ehhez a naphoz köthető esemény, amikor emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari nődolgozók tüntettek New York utcáin. 1911-ben Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon először a nemzetközi nőnapot, 1917-ben pedig Oroszországban tüntettek a nők a kenyérért és békéért.

Magyarországon a rendszerváltásig után a nőnap elvesztette mozgalmi jellegét és átment szimpla hóvirágos kedveskedésbe.

A 2017 március 8-ai akció a nemi egyenjogúság lobogója alatt most viszont megmutatná, milyen is egy nap a nők nélkül. Ehhez bárki csatlakozhat, de nem csak a sztrájkkal, azaz a fizetett és nem fizetett (házi)munka beszüntetésével. Csatlakozhatunk azzal is, ha nem vásárolunk, vagy ha pirosat viselünk.