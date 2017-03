A varázslatos dadus, akinek történetét a magyar gyerekek és szülők is jól ismerik, a képen a jellegzetes, papagájos esernyő nélkül látható, de nyugi, az is benne lesz a filmben, még jó. Poppins történetét legutóbb 1983-ban vitték képernyőre, ráadásul egy szovjet tévésorozat formájában, de a Disney persze nem ennek a remake-jét mutatja be 2018 december 25-én, hanem az 1964-es, amerikai változatét.

A mostani film alapjául ismét PL Travers nyolc regényből álló sorozata szolgál, az új sztori szerint Poppins visszatér egykori családjához, mármint ahol dadus volt, ugye, és segít az immáron idősebb Jane-nek és Michael Banksnek, valamint Michael három gyerekének megbirkózni egy személyes tragédiával. Mindehhez a hátteret a gazdasági világválság és a szürke londoni hétköznapok adják majd.

A filmben Blunt mellett szerepelni fog az Dick Van Dyke is, aki a '64-es filmben Burtöt, a kéményseprőt alakította, vélhetően ugyanabban a szerepben, bár 91 évesen én már nem sepertetnék vele kéményt. További szereplők: Meryl Streep, Angela Lansbury és Lin-Manuel Miranda, a rendező Rob Marshall (Chicago).