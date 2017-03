Mark E. Smith, a brit független zene legendája a 60. születésnapját ünnepelte, mire a BBC tévedésből kitweetelte, hogy nyugodjék békében.

Smith négy évtizede áll folyton változó tagságú zenekara, a kultikus és nagy hatású The Fall élén, és természetes is, hogy a BBC zenei szekciója is megemlékezik a születésnapjáról.

Az viszont már kevésbé, hogy ezt egy "RIP Mark E Smith" szövegű tweettel teszi, szomorú szmájlival, pedig ez történt:

BBC tweeted 'RIP Mark E Smith' on his birthday when he's not actually dead. Poor Mark E Smith pic.twitter.com/9dlUX74wjp — Karl Fletcher (@karlfletcher69) March 6, 2017

A tweetet később törölték, a BBC pedig emberi mulasztásra hivatkozott, és elnézést kért, végül rendesen fel is köszöntötték az énekest.