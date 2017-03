Amilyen tragikus, olyan szokatlan haláleset történt az egyesült államokbeli Montanában: a helyi erdőgazdaság egyik dolgozója mountainbike-ozás közben relatíve nagy sebességgel elütött egy grizzly medvét, és az ütközésben életét vesztette.

Az eset tavaly júniusban történt, de csak most került nyilvánosságra. Az áldozat, Brad Treat egy helyi hegyikerékpáros pályán eresztette (a dekadens Nyugaton ilyenek is vannak!), amikor egy kanyar kijáratánál egyszer csak egy medve állt vele szembe. A jelek szerint a férfit úgy meglepte a grizzly, hogy fékezés és kormányzás nélkül, 30-40 kilométer per órás sebességgel belecsapódott a medvébe, mindkét csuklója és egyik válla is azonnal eltört.

A bringás társa állítása szerint nagyjából fél percet töltött a helyszínen, de arra jutott, hogy nem tudja elijeszteni a medvét. Viszont mire a segítség megérkezett, a balesetet szenvedett férfi már halott volt. Viszont a medve csak a sisakját rágta meg, a testét nem bántotta, így a haláleset hivatalosan balesetnek minősül, nem medvetámadásnak. A medve állapotáról nincs hír.

Az MBR az eset kapcsán azt írta, hogy a medvék lakta helyeken a bringásokra nagyobb veszélyek leselkednek, mint a túrázókra, mert halkabban és gyorsabbak, ezért a medvék nehezebben veszik észre őket, emiatt pedig nem is tudnak időben kitérni előlük. Úgyhogy meglepő módon azt tanácsolják a bringásoknak, hogy legyenek hangosabbak és lassabbak, ja és ne menjenek a medvék lakta helyekre hajnalban és szürkületkor. (Szerencsére Magyarországon csak a szabadon engedett kutyákra kell figyelni az erdőben a tavasz eljövetelével.)