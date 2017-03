Az InDaHouse 9 önkéntese hetente 440 km-t utazik a Borsod megyei Perére, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek tartson fejlesztő foglalkoztatásokat a kisbabáktól az érettségi előtt álló kamaszokig.

A program olyan népszerű lett, hogy már nemcsak a 300 fős Peréről, hanem a környező falvakból is jönnek gyerekek a foglalkozásokra - az IndaHouse pedig az ő szállításukról is gondoskodik. De sokkal könnyebb és költséghatékonyabb lenne az életük, ha mindezt nem autókkal, hanem egy kisbusszal tehetnék meg:

Egy magánadományozójuktól már kaptak egy fél kisbusznyi összeget, most rajtuk a sor, hogy a másik felét hozzátegyék, ezért gyűjtést indítottak az Adjukossze.hu-n.

Ha csak egy ezrest beledobsz, ők és a perei gyerekek is boldogabbak lesznek - nem mellesleg pedig te is jobban érezheted magad, hiszen a jócselekedet közismerten jótékony hatással jár. Ha pedig ennél többet is tennél, csatlakozz önkénteseikhez.