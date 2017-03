Theresa Maynek szerdán a parlamentben annyira megtetszett valami, amit az ellenzéki Munkáspárt vezére, Jeremy Corbyn mondott, hogy ezt a fura kacajt sikerült tőle kieresztenie:

WHAT THE HELL WAS THAT pic.twitter.com/M8OB2y40vo

Eddig magasan ez a legjobban sikerült feldolgozás:

Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs #Budget2017 pic.twitter.com/HJdIvR2hJo