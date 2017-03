Nem vagyok ideológiailag túl jól képzett, így fogalmam sincs, hogy a régenmindenjobbvolt-skálán ez a "bezzeg akkor még jók voltak" tartományban van-e, vagy már átlóg a "de aztán elkurvultak" sávba, mindenesetre olyan slágerek voltak azon a lemezen, mint a Where the Streets Have No Name, a Still Haven't Found What I'm Looking For és a With or Without You. Hallgassuk meg most a legutóbbit, ami arról is híres, hogy az egyetlen U2-szám, amit akár Hófehérke is énekelhetne a hét törpe egyikének.

A banda egyébként májusban óriási jubileumi turnéra indul, júliusban jönnek át Európába, de minket elég messzire elkerülnek, itt vannak a koncerthelyszínek, ha valaki fapadosra pattanna valamelyik buli kedvéért.