Most jelent meg az a cikk, amiben a tavalyi országos iskolai felmérésből is mutattam néhány példafeladatot. Tavaly az összes hatodikossal, nyolcadikossal és tizedikessel megírattak egy tesztet, hogy felmérjék a képességeiket. Ahogy a cikkben is olvashatták, a feladatok nem voltak túl nehezek. Az országos mérésen azt vizsgálják, hogyan tudják a gyerekek az iskolában tanultak mellett a saját józan eszüket is használni a feladatok megoldásához.

Egy olvasónk megnézte a tesztet, és rögtön ki is szúrt egy hibát. Hol máshol, mint a megoldókulcsban? Nézzék csak!

Tényleg a C volna a helyes megoldás?

Most már csak a címben feltett kérdés marad: vajon a megoldókulcs készítője milyen eredményt ért volna el ezen a 14 éveseknek szóló teszten?

Frissítés : A javítókulcsot tegnap óta javították, már a helyes változat szerepel az Oktatási Hivatal honlapján. Reméljük, tavaly a feladatok értékelésekor is kiszúrták már ezt a hibát. A diákok a felmérésre nem kaptak jegyet.