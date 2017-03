Martin Schneider és Nicole Hallberg ugyanannál a kis cégnél dolgoztak. Egy véletlennek köszönhetően jöttek rá, hogy mennyire különbözőképp bánnak az ügyfelek a férfi és női alkalmazottakkal.

Hallberget sokat kritizálták a főnökei, amiért nem dolgozik olyan hatékonyan, mint más alkalmazottak. Aztán egy nap Schneider véletlenül Hallberg aláírásával küldött el egy levelet - közös mailboxot használtak -, és megdöbbentette az ügyfél bunkósága.

Rájött, hogy az udvariatlanság nem neki szól, hanem Nicole-nak.

It was Nicole he was being rude to, not me. So out of curiosity I said "Hey this is Martin, I'm taking over this project for Nicole." — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) March 9, 2017

Amikor megmondta az ügyfélnek, hogy ő veszi át Nicole helyett, az ügyfél azonnal hangnemet váltott, holott Schneider ugyanúgy beszélt vele, mint azelőtt. Adta magát az ötlet: vajon mi lenne, ha egy hétig elcserélnék az emailcímüket?

We did an experiment: For two weeks we switched names. I signed all client emails as Nicole. She signed as me.

Folks. It fucking sucked. — Martin R. Schneider (@SchneidRemarks) March 9, 2017

Schneider a következőket tapasztalta:

Minden kérdését vagy javaslatát kétkedve fogadták.

A korábban egyszerű esetnek bizonyuló ügyfelek leereszkedőn viselkedtek.

Az egyikük megkérdezte, hogy szingli-e.

Schneider csak ekkor értette meg, hogy Hallbergnek azért van szüksége több időre a munkájához, mert tovább tart, hogy kiépítse az ügyfelekben azt a tiszteletet, amit a férfiaknak automatikusan megadtak. Ezt az is bizonyítja, hogy Hallberg még sosem dolgozott hatékonyabban, mint azon a héten.

Schneider elismerte: nem volt jobb ugyanabban a munkában, mint Hallberg. Egyszerűen csak volt egy láthatatlan előnye.