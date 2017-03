Nézőkre. Egy héten belül másodszor járok a Hidegkúti stadionban, ne kérdezzék, miért, nyilván vannak hajlamaim az önsanyargatásra. A múlt héten a hazai szektorban voltam, most a vendégbe készültem. A múlt héten a 25. percre jutottam be, pedig nem késve érkeztem, és minden hazai jegypénztár nyitva volt. De csak addig hittem, hogy annál nem lehet rosszabb, míg most vendégjegyet nem akartam venni.

Fotó: Haász János / Index

A meccs kezdetének percében ennyien álltunk sorban, negyedórával később kábé harminccal kevesebben, ami nem is volt rossz ahhoz képest, hogy a három vendégkasszából csak kettő volt nyitva. A Torghelle Sándorét idéző lendület itt megakadt, ötperces tétova semmittevés után kiderült, hogy elfogyott a vendégjegy. Könnyű testedzés gyanánt futás a hazai kasszákhoz (ahol még álltak hazai szurkerek), végül a 31. percre bejutottunk az egyik hazai szektorba. Ahonnan a közelebbi kapura csodás a kilátás.