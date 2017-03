I love stories where women save themselves („Imádom a történeteket, amikben a nők magukat mentik meg”) – írta Neil Gaiman. Nehéz elhinni, hogy Gainmanre gondol szántván a kínai paraszt, de hogy az életösztönükkel és a piaci érzékenységükkel nincs semmi baj, az tízezer kilométerről is látszik.

Egy északkelet-kínai néhány kis falucskában, Donggaozhuangban sokan úgy döntöttek, hogy fölhagynak a földműves élettel, és online bizniszbe fognak. A földjüket bérbe adták, átálltak a fonalgyártásra, és nyitottak egy online üzletet a Taobaón, a kínai eBayen. Rákosi Mátyásnak ugyan elévülhetetlen érdemei voltak a villamosításban, de azon ő is meglepődött volna, hogy Donggaozhuang lakosai nem a kommunista országokban megszokott agrár-ipari ugrást lépték meg, hanem a kapanyélről váltottak startupra.

Donggaozhuangban ma már négyszáz bejegyzett online viszonteladó él és működik. Az egész úgy kezdődött, hogy egy fiatal srác elkezdett fonalat árulni a Taobaón, és három hónap alatt majd' háromezer dollárt keresett. A példáját sokan követték, így a kétezer lakosú faluban már több tucat milliomos él.