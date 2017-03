A legjobb főcím díjáért versenyezhet az Aranyélet az austini SXSW fesztiválon. Az Excellence in Title Design kategóriában az elmúlt év legjobb és legeredetibb főcímjeit díjazzák, most pedig az HBO sorozata is bekerült a 27 finalista közé. Az Aranyélet így olyan sorozatokkal verseng majd, mint a Westworld, a Stranger Things vagy a The Crown. A jelöltek teljes listáját itt lehet olvasni, a hírt pedig a főcímdal zeneszerzője, Fülöp Péter osztotta meg a Facebook-oldalán, aki korábban az Index munkatársa is volt.

Golden Life ( Aranyélet ) Opening Title - Season 2 from Gergely Regula on Vimeo.