Emlékeznek még az Európa Projekt nevű zenekarra, akik megírták a xenofób We Are The World-öt, hogy borzasztó zenével tartsák távol a migránsokat Európától? Méltó ellenpontja bukkant fel a napokban a Védd meg a határt! című opusznak, mégpedig a Fókusz zenekar legújabb klipjének képében.

Képtelenség abszolút csúcspontot kiemelni, de mindenképpen felhívnám a figyelmet arra, amikor az énekes megfelelő kézjátékkal is megtámogatja a mondanivalóját. Ilyenkor olyan, mintha az ország mágusa, maga Lui Padre lenne a frontember. Feltűnik az örök klasszikus, a bedugatlan gitárokon történő vad reszelés a szabadban, és folyton a frászt kerülget, hogy mikor esik be a szerelőcsatornába futkorászás közben az énekes.

Na de nem spoilerezek tovább, jöjjön a ZENE!