A neves festőművész és korábbi amerikai elnök műveit tartalmazó könyvről a Washington Post jelentetett meg kritikát, amiből a következő derül ki a művészről és művészetéről:

Bush festményeskönyve jelenleg a lap bestsellerlistájának első helyén áll,

66 portré van benne, katonákról és veteránokról, elsősorban az általa indított iraki háború súlyos sebesültjeiről,

a címe A bátorság portréi,

a képek nagy része fotók alapján készült, az arcra koncentrálnak, széles tusvonásokkal festette meg őket a művész, aki kevés színnel dolgozott, elsősorban a világos árnyalatokat kedveli,

van egy-két kép, ahol mozgásban van az alany (például egy mindkét lábát elvesztett katona golfozik, vagy egy, súlyos koponyasérülést szenvedett veterán a lányát tartja kezében),

de a legtöbb festményen csak a fej és arc látszik, "ahogy majdhogynem ki akar törni a keretből, valódi jelenlétet sugározva, számottevő kifejező energiával",

egy olyan amatőr festő munkáiról van szó, aki elmélyült mesterségében

érződik Lucian Freud, Wayne Thiebaud és Ray Turner hatása a képeken,

és Joaquín Sorolláé is, ami azt jelzi, hogy Bush modernista expresszionizmusa alatt rejzőik egy egyelőre még ki nem teljesedett vágy a régimódi impresszionista részletábrázolás iránt,

a festményeken erősen jelen van Bush keresztényi megváltás-értelmezése is, amennyiben a képek visszatérő narratívája a személyes mélypont utáni kvázi újjászületés.

De a kritika a politikai filozófia terén is érdekes gondolatokat tartalmaz, így például azt, hogy el kell választani az elnökség intézményét, magát az elnököt, illetve az elnöki posztot betöltő személyt mint embert.

Busht ugyanis sokan jogosan utálták, de Donald Trumppal ellentétben mindig is a legnagyobb tiszteletben tartotta magát az elnökség intézményét, és most, hogy már jó ideje visszavonult és festeget, művészetén keresztül végre az elnök mögött lévő embert is sikerülhet megismerni, aki elsőre úgy tűnik, jóval szelídebb és emberségesebb valaki, mint akit politikai szerepében megismertünk.

Vagy csak megöregedett, szentimentálisabb lett, a kritikusoknak meg nincs szívük azt mondani, hogy itt van ez a háborúzó vadbarom, aki most bugyuta gyerekfestményeket fest a miatta megnyomorodott emberekről mintegy személyes megnyugvást keresve, mi meg ezért a maga módján még tiszteljük is, mert azért hiába volt ő nyolc évig a liberálisok Antikrisztusa, Trumpnál még mindig jobb volt - teszem hozzá már én, a műkritikáról médiakritikát megfogalmazván.