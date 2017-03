Az egészen parádésan alakul a Fidesz és a Heineken cicaharca az Igazi Csíki Sör miatt. Ma már ott tartunk, hogy egy friss tervezet szerint börtön járna tiltott önkényuralmi jelképek kereskedelmi forgalmazásáért, és hát mit ad Isten, a Heinekennek pont egy vörös csillag a lógója. Mondjuk már az első Orbán-kormány alatt is ez volt, ahogyan az elmúlt hét évben, de valamiért pont most kezdte el zavarni Lázár Jánost a dolog.

Természetesen ahol a vörös csillagot bántják, ott megjelenik a Munkáspárt is, így történt ez az MTI-nél is hétfőn 22 óra 12-kor.

Ezt a közleményt küldte ki a Munkáspárt:

Az Európai Baloldal megszegi a munkásmozgalmi jelképek kereskedelmi tilalmáról szóló törvényt!

A Fidesz-kormány a rendszerkritikus, antiglobalista, antikapitalista pártok nemzetközi erősödését szemlélve félti hatalmát, ezért hazánkban minden elkövet, hogy a munkások, civilek, diákok, tanárok, orvosok és ápolók mozgalmait ellehetetlenítse.

A hatalom antikommunista hadjárata, amelyet a munkásmozgalmi jelképek ellen indított, már csúfosan elbukott az Emberi Jogok Európai Bíróságán és hazánkban is.

Mivel az Európai Baloldal a törvényekkel dacolva kiharcolta a munkásmozgalmi jelképek politikai használatát, most a kereskedelmi célú felhasználás ellen indítottak hadjáratot.

A legújabb törvényjavaslat azonban nem a Heineken sörről szól!

Trükkök sokaságát vetették be: többek között egy törvénybe foglalták a náci szimbólumokkal, összemosták a holokauszt-tagadással, most pedig az erdélyi "sörháborút" használják fel a rendszerkritikus politikai erők elleni fellépésre.

Mi most is dacolni fogunk ezzel a törvénnyel, és ahogy az előzőt, ezt is meg fogjuk szegni! Ezért politikai ellenállásként azonnal megkezdjük olyan matricák árusítását, amely az Európai Baloldal vörös csillagos logóját tartalmazzák.

A jövőben is minden olyan intézkedéssel nyíltan szembe fogunk szállni, amely a szegények, dolgozók, nyugdíjasok, gyermekek, betegek és minden kizsákmányolt réteg, valamint az őket képviselő pártok, mozgalmak és civil szervezetek ellen irányul!

Ha eddig nem volt elég szánalmas az egész Csíki Sörös műbalhé, akkor most már biztonsággal állíthatjuk, hogy közeledünk az abszolút mélypont irányába.