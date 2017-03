Oké, hogy mostanában eléggé a csapból is az folyik, hogy alternatív tények, meg az igazságon túli világ, meg megerősítési torzítás, de Liam Fox brit politikus ezzel együtt is egészen korszakalkotót alakított A Sky Newson. A műsorvezető egy nagy vihart kavart Twitter-bejegyzését firtatta, amit hősünk reflexből tagadott le, sosem írtam ilyet a Twitterre, mondta, a gonosz média fújta fel, szövegkörnyezetből kiragadva. És közben még azt sem követte, hogy a riporter ugyan mire mutogat a háta mögé. Hát a bazi nagy kivetítőre, amin az éppen ominózus tweet díszelgett. Gyönyörű az egész, úgy ahogy van:

Liam Fox: "I didn't tweet that". While sitting in front of it (here it is: https://t.co/t0B7iao5X0) pic.twitter.com/Lnetd2X9mm Gormless.