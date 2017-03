Miután a Ferencvárosnak legutóbb sikerült egy beszívott csirkére lecserélnie a kabalamadarát, a szurkolók haragja miatt a klub rövid időn belül ismét váltani kényszerült. Az új madár a hétvégén debütált, és talán nem véletlen, hogy ez az egyetlen egész alakos felvétel jelent meg róla, és ez sem a klub honlapján.

Ha az előzővel az volt a legfőbb baj, hogy túl barátságosra sikerült, hát ezzel ilyen gond nem lesz. Ennél több pozitívumot viszont nehéz lenne összekaparni erről a jetikarmos Csubakkáról, aki egy letépett bárányfejbe csőrt tűzött, hogy sasnak álcázva magát ingyen nézhesse meg a Haladás elleni bajnokit. Úton a stadionba még biztos, ami biztos megevett drukkert, és magára húzta annak sok számmal kisebb gönceit, hogy teljes legyen az inkognitó.

Az már külön pech, hogy pont egy olyan mez jutott neki, amin sas helyett egy herefejű keselyű van.

Szóval a gyerekét csak akkor vigye oda legközelebb egy közös fotóra, ha szeretné, hogy felnőtt koráig felkapcsolt lámpánál aludjon. Viszont az Alien vs Predator brutálisan jó magyar remake-je lehetne a Bol-dog vs Fradi-sas, csak be kéne hozzá vezetni egy 18-asnál erősebb karikát.

Amúgy a figura háromlépcsős folyamat eredménye. Először volt egy nyílt gyerekrajzpályázat, majd egy nyílt tervpályázat, végül utolsó lépcsőben elkészült a jelmez. Utóbbi már nem volt se nyílt, se pályázat, és lám milyen jól sikerült.

(A fotót köszönjük az Üllői út 129-nek.)