A Billboard írja, hogy Mix Master Mike is csatlakozott a Metallica észak-amerikai turnéjához, és a koncertek előtt vagy után a zenekar kedvenc rock- és metálzenéit fogja játszani a nagyérdeműnek.

Természetesen az egész sokkal viccesebb lenne, ha Mix Master Mike a Metallicába ugrott volna be, és a 2000-es évek borzalmas nu metaljaihoz hasonlóan bele-bele szkreccselgetne mondjuk a Nothing Else Mattersbe.