Amikor olvastam ezt a hírt, nem hittem a szememnek. Kókuszágyú? Mert tojásgránátról és kukoricagránátról már hallottam, de kókuszágyúról?

Röviden az történt, hogy ment egy ember Berlinben az utcán, sétáltatta a kutyáját. Egyszer csak hallott egy hatalmas durranást, majd majdnem eltalálta egy nagy sebességgel felé süvítő kókuszdió. A férfinek szerencséje volt, a lövedék végül egy lámpaoszlopot talált el. Azonnal hívta a rendőröket, akik ezután fedezték fel a titokzatos csodafegyvert. A képeket a berlini rendőrség tette közzé a kókuszágyúról.

Fotó: Polizei Berlin / Facebook

Mint kiderült, a szerkezetet diákok építették egy antarktiszi művészeti kiállításra, és ki akarták próbálni, mielőtt útjára indítják. A Monopol magazin szerint az ágyú Julian Charriere svájci alkotó a The Purchase of the South Pole (A Déli-sark megvétele) elnevezésű művészeti projektjének része. A rendőrök lefoglalták a kókuszágyút, hogy megvizsgálják, nem sérti-e a fegyverhasználatot szabályozó törvényt. A svájci művész terve az, hogy a pénteken nyíló első antarktiszi biennálén olyan kókuszdiókat fog kilőni, amelyeket a Bikini-atollra tervezett kirándulásán gyűjt majd. Túráját az UNESCO támogatja.