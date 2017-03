Bár elvileg már július 17-én bemutatják a Stephen King nyolcrészes regénysorozatából készült A Setét Torony című filmet, egyelőre még egyetlen előzetes sem érkezett hozzá, és az első plakátot is csak most mutatta be a ComingSoon. Úgyhogy egyelőre mindenkinek azzal kell beérnie, hogy nézegeti a fejen álló Matthew McConaughey-t, Idris Elba és Tom Taylor hátát, vagy hogy felfedezi a Setét Torony körvonalát a fejen álló épületek között. Az elmúlt másfél évben mi is sokat írtunk a készülő filmről, cikkeink ide kattintva olvashatóak.