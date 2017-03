Szerencsére Kaliforniában, nem Budapesten, nagyon szépen kérek mindenkit, akinek rögtön az volt az első gondolata, hogy akkor most ő kimegy valamelyik fővárosi hídhoz, hogy nekiálljon erős mágnesekkel dolgokat kipecázni a Dunából, hogy ne tegye, mert számos különbség van Budapest és Kalifornia között, de az egyik legfontosabb, hogy a kaliforniai természetes vizekbe nem szórták bele a második világháború bombamennyiségének jelentős százalékát.

Na, de hogy a lényeget is elmondjam: egy kaliforniai fickó a szokásos horgok és konzervdobozok mellett egy szokatlan dolgot is kifogott egy tóból: egy Derringer zsebpisztolyt. Mivel a kaliforniai fegyvertörvények nem túl lazák, emberünk rögtön le is adta a meglepően jó állapotú pisztolyt a rendőröknek. A sorszám alapján ki lehetne sakkozni, hogy pontosan mikor készült az amúgy valaha az American Derringer nevű gyártó gépsoráról lekerült pisztoly.

A mágneshalászatnak, ami a fémkeresőzés vizes változata, Európában is van valamennyi népszerűsége, az eredeti hír alatti hozzászólások között valaki ezt a német MG-42-es géppuskát úgy említette, mint amit egy francia patakból halásztak ki.