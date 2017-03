Péntek éjszaka a Kazinczy utcai BRKLYN-ban állt be a lemezjátszók mögé, és ragadott mikrofont Jamie Foxx, aki egyébként az új, jövőre mozikba kerülő Robin Hood-film forgatása miatt jött Magyarországra. A buliról szerencsére felvétel is készült (nem is rövid ráadásul!), sőt, még Ördög Nóra is elkapta egy szelfire az éjszakában a particsászárt.