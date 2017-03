Zoltán fotózta a fenti táblarengeteget a Vizafogó és a Cserhalom utca sarkán. Az igazán rosszhiszemű, mogorva, gonosz embereknek erről netán az juthat eszükbe, hogy az útfelújítást végző munkások egyszerűen odahányták az összes táblát, ami a kezük ügyébe került, legyen szó bármilyen irányba mutató nyilakról, zsákutcát jelző vagy átmenőforgalom tilos-tábláról, a járda felé mutató terelőkről már nem is beszélve. "Öt percet vártam ott, két autós is tanácstalanul állt a sarkon, hogy akkor most merre" - írja olvasónk, de nyilván csak ő nem érti a helyzetet.

Ön szerint merre kell továbbhaladni? 216 Szerintem sem!

79 Igen

31 Nem