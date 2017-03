Káprázatos fotót készített olvasónk a csillió dolláros, és átadása óta is folyamatosan dráguló Dagály arénánál. Tudják, ez az uszodacsoda, ami (minden haszna ellenére) az átadása óta akkora sebességgel robog az Orbán-kormány legbotrányosabb/legnevetségesebb beruházása címért, mint a felcsúti kisvasút az alcsúti szerelemarborétumba, és már rég lekörözte a Várkert bazárt (bár lehet, hogy a Puskás stadionnal erős kihívót kapott).

A Dagály az, amiről Fürjes Amúltmegváltoztatható Balázs elismerte, hogy a látványterve csak blöff volt. A Dagály az, ahol a vécézőket olyan piktogramok várják, hogy az arról készült fotóm már a magyar dizájnerek Facebook-csoportjáig is eljutott. Ahol Hosszú Katinkáék ügyes lobbimunkája miatt üresen állnak tanmedencék, miközben tizenpár négyzetméteren öltözik egyidejűleg több iskolai osztály is. És ahol a fémpinának nevezett szobrot sikerült felállítani, és ahol tökéletesen értelmetlen úszómedencefeltöltés-számlálót is üzembe helyeztek.

Szóval itt készítette el olvasónk a huszadik-huszonegyedik század Magyarországát, na jó, nem túlozzunk, közpénzből megvalósuló építkezéseit tökéletesen szimbolizáló szoborcsoportot. A kép magáért beszél, de azért érdemes leírni:

8 munkásember áll egy nagyjából két négyzetméternyi területen. Közülük 7 tényleg áll, közülük 4-en látványosan támasztják a lapátot – egyikük a fejével is rásegít, nehogy a gravitáció győzzön –, 1 munkás ügyes hokistartással pihenteti a térburkolaton, 1 kezében épp a levegőbe emelkedik, és 1 háttal állónál talán nincs is lapát, ő el is néz a távolba. És 1, igen, a 8-ból 1 munkás (azaz 12,5 százalék) dolgozik, egy gereblyével egyengeti a földet. Tényleg tökéletes, és csak azért nem írom, hogy hibátlan szimbolista alkotás, mert fájóan hiányzik az összképből egy, a háttérben szlovák rendszámú BMW-ből fekete aktatáskával kikászálódó napszemüveges kijáróember.