Elég sok mindent az adórendszeren keresztül akarunk intézni, például miután világrekordra emeltük az áfát, most egy csomó mindennél visszacsinálnánk, mert láttuk, hogy ez rossz. Vagy legalábbis jó volt pár évig, de most már nagyon rossz.

Csak az baj, hogy elég ad hoc-nak tűnő, vagy talán lobbierő alapon csökkentgetik az áfát egy sereg terméknél. Most például megtippelheti, hogy a következő körben mely termékek lesznek kivételek, miket mondtak már be, hogy talán lehetnek:

Csökkentenék az áfáját 637 a halnak?

388 a kegytárgyaknak?

326 a vécépapírnak?

326 a kilenc ősi magyar fajtájú kutyának?

300 a feldolgozott vadhúsnak?

195 a tejeknek, kivéve a tartós tejeknek?

175 a porcelán étkészleteknek és dísztárgyaknak?

172 a kilincseknek?

167 a teherautó-alvázaknak?

102 a trappista sajtnak?

48 a zabkekszeknek?

42 a felvágottaknak?

A megoldással várjunk holnapig, lehet, hogy addig még olyanok is bekerülnek a listáról, amiket most még nem is sejtünk.