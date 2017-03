Nem ismerik? Én se ismertem eddig, de hetedikes olvasónk, Marci hétfőn nekiállt házit csinálni néhány haverjával. És a Mozaik kiadó matekkönyve két olyan feladatot is feldobott nekik, amitől elbizonytalanodtak, mint egy Heineken-gyárban működő Fidesz-sejt tagjai.

Marcinak az jött ki, hogy a kórusnak 52,5 diák a tagja (a 40% az 6/15, az egyharmad az 5/15, a maradék 14 mezoszoprán így a kórus 4/15-e), továbbá az, hogy

42 foga van a csajnak. Én nem vagyok valami jó bioszból, de azért ez elég érdekes.

Ekkor fordult hozzánk, hogy ugyan, számoljunk már utána (nem mintha ebben olyan őrült erősek lennénk). Utánaszámoltunk, és igen, nálunk is 42 fogú Hugi és 10 fogú Öcsi, illetve nekünk is 52,5 tagú kórus jött ki (előbbi kicsit bonyolultabbnak tűnt, de miután felírtuk, hogy egy fél Hugi=2 Öcsi+1, innen már gyerekjáték volt). Vagy mégsem? Mi is elrontottuk volna? Ön hogy számol?