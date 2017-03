Se hartó de las vallas que bloquean el paisaje y decidió reemplazarlas. Con motivo del Festival de Arte al Aire Libre, la artista visual Jennifer Bolande, decidió iniciar un ambicioso proyecto y logró sustituir las imágenes en las vallas publicitarias ubicadas en el Valle de Coachella en California, Estados Unidos, con fotos del paisaje montañoso que éstas bloquean. “Distancia visible/Clarividencia”, es el nombre del proyecto que muestra vallas que “desaparecen” y se mezclan con el entorno cuando son vistas desde un ángulo recto a lo largo del camino de Gene Autry. Con esta iniciativa, Bolande se propone fomentar la reconexión con el medio ambiente al sustituir la publicidad comercial por la belleza natural del Valle de Coachella. Vía Bored Panda. #Coachella #California #EEUU #JenniferBolande #Vallas

