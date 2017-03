Luke Evans éppen a The Alienist című tévésorozatot forgatja Budapesten, és a díszbemutató közönségének legnagyobb meglepetésére eljött A szépség és a szörnyeteg vetítésre a Cinema City Arénába. Evans a filmben Gastont játssza, az önimádó szemétládát. Korábban a Halálos iramban és A hobbit-filmekben, valamint A lány a vonatonban is szerepelt. Evans a díszbemutatón válaszolt néhány kérdésre, és még énekelt is egy kicsit a filmből.

A Szépség és a Szörnyeteg egyébként óriási meglepetést okozott a Disney-nek: 350 millió dolláros bevétele a valaha volt második legjobb márciusi nyitóhétvégét jelenti.