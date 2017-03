Mi is kapunk abból a nagy mennyiségű szaharai porból, amit a hét közepe óta szállítanak Európába az erős mediterrán szelek. A Severe Weather Europe előrejelzése szerint főként Nyugat-Európa részesül az afrikai homokból, de a hazai észlelések szerint Magyarország is bőven részesül az áldásból.

Ha most kinéznek az ablakon, láthatják is, hogy kissé halványabban süt a márciusi nap, és a horizont felé tekintve is jól láthatók a sárgásra szineződött levegőrétegek. Az előrejelzések szerint még a jövő héten is várható a poros légtömegek Európába áramlása, készüljenek fel a rendkívüli kocsimosásra.