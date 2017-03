Semmi különöset, csak Guinness-rekordot futnak. Jessey Th Elf (elvileg ő az ember) és Hunter Buxbaum (ő meg a vizsla) 15 perc 25 másodperc alatt teljesítették együtt az öt kilométert.

Eddig sem ember+kutya, sem elf+kutya kategóriában nem tartottak számon futórekordokat, de a Guinness nyit nekik egy új lapot.

Jessey-t pár éve még Ben Sayles-nek hívták, de bekattant neki, hogy ő igazából elf. Karácsonykor is többször játszott manót, aztán úgy maradt. Két évvel ezelőtt meg egy ötórás műtéten meg is kapta a hegyes füleket, aztán hivatalosan is nevet változtatott.

Az elfek mellett a triatlon Jessey mániája, úszásból és bicikliből egész jól áll, de futásban még fejlődnie kell, hogy felzárkózzon a nemzetközi mezőnyhöz. Éppen ezért edz gyakran a kutyájával is, sőt már versenyeken is indulnak.

(via Runnersworld)