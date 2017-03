Csúnya veszekedés tört ki egy bécsi szadomazo bárban két férfi között. És ugyan az ide járó emberek feltehetően a szadót, vagy a mazót, vagy éppen mindkettőt kedvelik, valószínűleg egyikük sem így képzelte a szombat estéjét. A vitának nagyon csúnya vége lett. Egy 46 éves férfi előkapott egy kést és vitapartnerét mellbe, majd lábon szúrta. Szerencsére az áldozat sérülései nem súlyosak.

És hogy mi okozta a veszekedést? A két férfi azon nem tudott dűlőre jutni, hogy használjanak-e vagy sem, és ha igen, akkor hogyan egy közelebbről meg nem nevezett szexuális segédeszközt. Mondjuk az sem elhanyagolható szempont, hogy a tettes vérében még másfél órával az eset után is 1,1-es véralkohol-szintet mutattak ki, ami Ausztriában és Magyarországon is ugyanazt jelenti: eléggé be volt rúgva. (via OE24)