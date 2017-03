Szilágyi István igen népszerű karakterszínész, akit rengeteg szerepben láthattunk a tévében, a Bors sorozat Sipos urától kezdve az Indul a bakterház piócás emberéig, de a legtöbben a Keménykalap és Krumpliorr Lópici Gáspárjaként ismerik.

Az utóbbi időben több cikk is megjelent arról, hogy a most 79 éves színész milyen nehéz körülmények között él, és végül az Auróra zenekar úgy döntött, hogy Szilágyi segítségére siet.

A veterán punkegyüttes (melynek Szilágyi egy klipjében is szerepelt korábban) nemrég arra kérte rajongóit, hogy vásároljanak tőlük pólót 5 ezer forint értékben, és az ezekből befolyt teljes összeget a színművésznek ajánlják. Most a Fülesbagoly blog írta meg, hogy az eddig elfogyott 660 pólóból 3,3 millió forint folyt be.

Az Auróra április 28-án, egy rendhagyó akusztikus koncerten adja majd át Szilágyi Istvánnak az adományról szóló szerződést a Prága Sörházban.