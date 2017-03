Egyszer volt, holt nem volt, volt egy RTS ( vagy kevésbé zsargonnal élve valós idejű stratégiai játék) játék 1998-ban, ami fogta magát, és megreformálta a műfajt. A Blizzard Starcraft nevű sci-fibe burkolt csodajátéka pillanatok alatt milliók kedvence lett. Addig soha nem látott mennyiségű pénzt lehetett nyerni a bajnokságokon, és bizony még ma, 19 évvel később is játszogatják sokan a nagy klasszikust.

Nos, úgy tűnik, a Starcraft egy feltámad. Ugyanis kiadják a játékot újra, úgy ahogy volt, csak a szépen feltuningolják a grafikát rajta, hogy vállalható legyen így 2017-ben is. És most morzsoljon el mindenki egy könnycseppet velünk együtt, aki tudja mit jelent a zerg rush, és egyfelől nem ér rákeresni a Google-ben, másrészt amúgy is meddő próbálkozás, kappa.