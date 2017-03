Lehet, hogy csak a macskás szubkultúra rezdüléseit még felületesen sem követő emberek számára újdonság ez, mindenesetre a dekadens nyugaton egészen meglepő divathullám van terjedőben.

Ahogy a Washingon Post gyönyörűen eufemizálja a dolgot, "sokan szőrös gyermekként kezelik házi kedvencüket, de ezen belül is van egy szűk csoport, akik

a következő szintet képviselik a háziállatok humanizációja terén, és macskaalom használata helyett megosztják vécéjüket állataikkal.

A macskák vécéhez szoktatása állítólag meglepően egyszerű és hatalmas előnyökkel jár, legalábbis a dologban hívők és hittérítők szerint:

nincs a büdös macskaalom orrfacsaró szaga,

nem hordja szét a macska a lakásban az almot,

nem kell takarítani az almot.

Persze a vécét azért le kell húzni a macska után, mert erre még nem sikerült megtanítani őket.

Azt adatok hiányában lehetetlen megmondani, hogy mekkora a macskavécés tábor, és növekszik-e, mindenesetre két új könyv is megjelent a témában, és az Amazonon is lehet kapni "vécére szoktató csomagokat", ezeknek pedig több száz értékelése is van, tehát valakik tényleg veszik, kipróbálják és értékelik is őket.

Ha szeretné megtudni a részleteket, a Washington Post cikkében tényleg majdnem minden benne van.