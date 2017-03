És ez mi más lenne, mint egy luxusóra, amiben van egy csepp a világ legöregebb whiskey-jéből. Nincs sok értelme? Persze, hogy nincs. A svájci Louis Moinet óragyaártó nem is csinált sokat az 1862-es Old Vatted Glenlivet-vel felturbózott órából, a sima acél verzióból negyven, az aranyozottból tíz számozott, gyűjtői példány van csak. Az mondjuk jó kérdés, hogy ha van arany is belőle, ki a fene venné a gagyi NB2-es acélt. Ha már cikinek érzi a Rolexet, gyorsan kapjon össze 46 ezer svájci frankot (alig több mint 13 millió forint), és siessen rendelni, amíg a készlet tart! (via)