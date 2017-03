Most, hogy a csapból is az Igazi Csíki Sör folyik, óhatatlanul is előkerülnek olyan régi reklámok az interneten, mint például ez, amivel 2014-ben vezette be az akkor frissen piacra dobott terméket a gyártó:

A medvével bunyózó székely bácsit sokan viccesnek találták, kár, hogy már rögtön a megjelenéskor voltak, akik felismerték benne egy híres korábbi reklám, a halkonzerveket forgalmazó John West jó másfél évtizeddel korábbi reklámjának számos elemét:

Persze, ma már annak is van véleménye a Csíki sörről, aki még csak alkoholt sem ivott soha, és különben is, kit érdekel egy biztosan csak véletlen egyezés, ha ilyen komoly nemzeti ügyről van szó?