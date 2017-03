Merthogy ezért a pecóért például 54 500 forintot kérnek, 17 ezres fix rezsivel. Már ha egyedül lakik benne valaki, ami elég furcsa kikötés. Hogy mi van, ha többen bérlik, arról nem szól a fáma.

Fotó: Otthontérkép

Ha valaki kevesli a helyet, vagy sokallja a bérleti díjat, az amúgy kivehet mondjuk egy 10 négyzetméterest is potom 50 ezerért. Itt a rezsi fogyasztás alapján van, viszont a 2240 forintos közös költség korlátlan vízfogyasztást is tartalmaz. Igaz, ez nem Zuglóban, hanem Pesterzsébeten van, na de akkor is.

