A dallasi reptéri biztonsági szolgálat vasárnap feltartóztatta a 13 éves Aaront, mivel bombagyanút jelzett a laptopjánál egy érzékelő. A kisfiút ráadásul viszonylag hosszan, és talán indokolatlanul alaposan is megmotozta egy biztonsági ember, írja az NBC.

Az anyja, Jennifer nem is értette, hogy ha a laptop jelzett csak be, akkor minek zargatják a gyerekét mezítláb, sokáig, ráadásul biztosan kellemetlenül intim helyeken.

Ezen viszont sokan kiakadtak, szerintük nem bombagyanú lehetett itt az őr indítéka a nagy tapogatásra. A reptér biztonsági szolgálata mindenesetre teljességgel az őr mellé állt. De nézze meg a teljes videót, és döntse el Ön, hogy ilyesmi belefér-e a reptéren, ha bejelez a laptop:

This child was patted down by a TSA agent for 2 minutes. Don't think that's a long time? Watch until the end. pic.twitter.com/6MG7tRqVsd