Amíg a brit parlamentben Theresa May borzolja a kedélyeket azzal, hogy bejelenti az alsóházban a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását és ezzel hivatalosan is elindítja a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot, addig a miniszterelnöki rezidencián és környékén ma is rend és nyugalom van. A rendfelügyeletről nem más, mint a korábban balhéiról, mostanában inkább csökkenő hatékonyságáról elhíresült miniszterelnöki főegerész (Chief Mouser to the Cabinet Office of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Larry gondoskodik: