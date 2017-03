Maggie egy 20 éves egyetemista Missouriból, és annyit csinált, hogy a tinderes bemutatkozó szövegét lecserélte erre: "küldj 5 dollárt, és meglátod, mi történik". Saját bevallása szerint tucatjával küldik neki a pasik Paypalen a pénzt, mert kíváncsiak, mi történik. Hát, pontosan az, amire most ön is gondol: Maggie törli a kapcsolatot, és ugye a Tinder játékszabályai szerint ilyenkor már nem is tud vele kapcsolatba lépni az átvert illető. A sztori a Buzzfeeden kapta meg az őt megillető 5 perc világhírt.